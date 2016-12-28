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За попытку взлома банкомата в Таиланде задержали россиянина

Его поймали в аэропорту Бангкока при попытке вылететь в Казахстан

За попытку взлома банкомата в Таиланде задержали россиянина. Тайская полиция его поймала в аэропорту Бангкока при попытке вылететь в Казахстан.

Он пытался вскрыть банкомат, сделав в нем отверстие и заполнив его газом. Затем взломщик намеревался его взорвать.

Как передает телеканал «360», остановить его удалось жителям городка Хуахин, которые застали россиянина на месте преступления. Полицейские обнаружили брошенный им арендованный автомобиль. В нем находилось необходимое для взлома оборудование, включая газовые баллоны.

Сообщается, что россиянин признал свою вину.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

За попытку взлома банкомата в Таиланде задержали россиянина

Его поймали в аэропорту Бангкока при попытке вылететь в Казахстан

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