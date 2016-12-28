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Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154

Рисунок размещен на сайте скандально известного французского еженедельника

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo разместил на своем сайте карикатуру, посвященную катастрофе российского самолета Ту-154, на борту которого находились в том числе артисты ансамбля имени Александрова.

Карикатура изображает падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля издает долгий звук «а-а-а-а-а-а-а». Изображение сопровождается подписью «Репертуар хора Красной армии расширяется», передает «РИА Новости».

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны России разбился в Черном море 25 декабря. В авиакатастрофе погибли 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова вместе с руководителем коллектива Валерием Халиловым, директор благотворительной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также съемочные группы «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда».

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154Рисунок размещен на сайте скандально известного французского еженедельника

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