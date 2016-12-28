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Уиггинс объявил о завершении 15-летней карьеры

Британский велосипедист намерен покинуть велоспорт

Бредли Уиггинс, британский сэр и велосипедист, объявил о своем уходе из велоспорта. За 15-летнюю карьеру спортсмен завоевал пять золотых медалей Олимпийских игр в гонках на треке и шоссе, в гонке с раздельным стартом. На счету 36-летнего спортсмена также победа в «Тур де Франс» в 2012 году.

На своей странице в соцсети Уиггинс написал, что ему сопутствовала удача в том, чтобы жить мечтой и осуществить детское стремление зарабатывать на жизнь спортом. Он признался, что влюбился в велоспорт с 12 лет, познакомился со своими кумирами и «гонялся вместе с лучшими спортсменами в течение 20 лет», сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсмен также отметил, что ему удалось поработать с лучшими тренерами и менеджерами, которым он всегда будет благодарен.

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Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Уиггинс объявил о завершении 15-летней карьеры

Британский велосипедист намерен покинуть велоспорт

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