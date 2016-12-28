Минфин не ожидает серьезных колебаний курса рубля в следующем году

Минфин РФ не ожидает серьезных колебаний курса рубля в 2017 году, в том числе от повышения ставки ФРС США, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» министр финансов Антон Силуанов.

«Всё будет зависеть от динамики изменения ставок ФРС США, но серьезных колебаний нашей валюты мы не ожидаем», — сказал он.

Министр отметил, что «есть прогнозы, что пару раз будет приниматься решение о повышении этой ставки (ФРС), но я не вижу каких-то серьезных последствий для курса рубля», — добавил глава Минфина.

По ожиданиям Силуанова, цены на нефть в 2017 году будут колебаться в диапазоне от $40 до $60 за баррель.

Глава Минфина не исключил, что при закреплении цен на нефть на уровне $60 за баррель параметры федерального бюджета РФ на 2017 год будут изменены.

Бюджет России на 2017–2019 годы сверстан, исходя из цен на нефть $40 за баррель.