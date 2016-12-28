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Силуанов: российский бизнес адаптировался к курсу 60 рублей за доллар

По мнению главы Минфина РФ, дальнейшее укрепление рубля приведет к снижению конкурентоспособности российской промышленности

Российский бизнес уже адаптировался к курсу в районе 60 рублей за доллар, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, сильное укрепление национальной валюты нежелательно, избежать его поможет предложенная Минфином бюджетная политика.

«Для нашей промышленности, которая уже привыкла к курсу 60 рублей за доллар, дальнейшее укрепление приведет к снижению конкурентоспособности. Нужно нам сейчас это или нет?» — сказал Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

Министр отметил, что «дополнительные курсовые колебания, даже в сторону укрепления курса рубля, нам сейчас ни к чему».

«Считаю, что, проводя ответственную бюджетную политику, дополнительные нефтегазовые доходы лучше было бы в большем объеме сберечь и сохранить в резервы», — сказал Силуанов.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Силуанов: российский бизнес адаптировался к курсу 60 рублей за доллар

По мнению главы Минфина РФ, дальнейшее укрепление рубля приведет к снижению конкурентоспособности российской промышленности

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