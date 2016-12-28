Силуанов высоко оценил шансы РФ на победу в суде по долгу Украины

Шансы России на победу в судебном разбирательстве относительно долга Украины на $3 млрд высоки, считает глава Минфина Антон Силуанов.

«Сейчас не хочется забегать вперед. Но считаю, что у нас достаточно высокие шансы с тем, чтобы позиция РФ в этом суде была выигрышной», — сказал министр в интервью телеканалу «Россия 24».

Силуанов также выразил сожаление в связи с тем, что «Украина больше имитировала деятельность» по достижению договоренностей с Россией.

По его словам, Россия готова договариваться с Украиной о возможной реструктуризации долга на лучших условиях, чем у коммерческих кредиторов.

В феврале 2016 года РФ подала в Высокий суд Лондона иск о взыскании с Украины $3 млрд долга, а также невыплаченных процентов на $75 млн. Заем был предоставлен Киеву через выкуп Россией в 2013 году выпуска суверенных евробондов Украины. В декабре прошлого года Киев допустил дефолт по этим облигациям.

Суд рассмотрит дело по иску о взыскании с Украины долга в пользу России 17–20 января 2017 года.