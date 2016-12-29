Трамп заявил, что ООН не решает проблемы в мире, а порождает их

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Организация объединенный наций (ООН) не реализует свой потенциал, передает «РИА Новости» со ссылкой на американские СМИ.

«У ООН такой грандиозный потенциал, но она не оправдывает его. Вы видите, что ООН решает проблемы? Не решает, она порождает проблемы. Если она будет оправдывать потенциал, это будет здорово, а если нет – это будет тратой времени и денег», — заявил Трамп.

Ранее Трамп уже высказывал сожаление о неэффективной, на его взгляд, работе ООН. При этом избранный президент отмечал, что все изменится после того, как он вступит в должность 20 января.

В то же время будущий генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о своем желании «как можно скорее» встретиться с Трампом и наладить «конструктивный диалог» с его администрацией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на AFP.

«Безусловно, в моих интересах встретиться с Трампом как можно скорее. США не только основной донор ООН, но и важнейший элемент во всех ее действиях. Я провел великолепную рабочую встречу с президентом Путиным и надеюсь, что это повторится с Трампом», — сказал Гутерреш.

Президент РФ Владимир Путин принял избранного генерального секретаря ООН в Москве в ноябре 2016 года.