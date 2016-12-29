На Сахалине четыре человека погибли в ДТП с участием «Урала»

Четыре человека погибли в аварии на юге Сахалина, говорится в сообщении пресс-службы управления МВД по Сахалинской области.

По данным ведомства авария произошла в среду вечером на Ловецком перевале трассы Огоньки — Невельск.

«Из-за обильного снегопада на дороге была плохая видимость. По предварительным данным, водитель «Урала» на повороте не справился с управлением и врезался в легковой автомобиль Toyota Vista. В результате лобового столкновения водитель и три пассажира иномарки погибли до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.