Тела 19 погибших в авиакатастрофе Ту-154 подняты на поверхность‍

Спасатели подняли на поверхность 19 тел погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром.



«17 из них, а также все фрагменты тел доставлены спецрейсом в Москву для опознания и генетической экспертизы», — цитирует слова источника агентство «РИА Новости».



Он также отметил, что все основные фрагменты разбившегося лайнера также найдены и доставлены на специальную площадку в Сочи.

«Основные фрагменты самолета находятся на специальной площадке, где специалисты проведут «выкладку» разбившегося воздушного судна», — подчеркнул собеседник агентства.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение 25 декабря после вылета из аэропорта «Адлер» в Сочи. Он направлялся в сирийскую Латакию.



На борту воздушного судна находились 92 человека — 8 членов экипажа и 84 пассажира, среди которых были военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники трех федеральных телеканалов и Елизавета Глинка (доктор Лиза).

