ЦБ РФ ограничил лицензию «ВТБ Страхования» по ОСАГО на два месяца

Центробанк приказом от 28 декабря 2016 года ограничил сроком на два месяца действие лицензии на осуществление страхования по ОСАГО у ООО «СК «ВТБ Страхование».



Как говорится в сообщении регулятора, решение принято «в связи с неисполнением «ВТБ Страхование» предписания Банка России» от 2 декабря 2016 года, детали которого не приводятся.



«Установить для устранения выявленных нарушений срок два месяца со дня вступления в силу настоящего приказа», — говорится на сайте ЦБ.



«ВТБ Страхование» — крупная страховая компания, которая работает на страховом рынке с 2000 года. Она входит в международную финансовую группу ВТБ. Уставный капитал компании составляет 5,5 млрд рублей.

