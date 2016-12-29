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ЦБ РФ ограничил лицензию «ВТБ Страхования» по ОСАГО на два месяца

Решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписания регулятора

Центробанк приказом от 28 декабря 2016 года ограничил сроком на два месяца действие лицензии на осуществление страхования по ОСАГО у ООО «СК «ВТБ Страхование».

Как говорится в сообщении регулятора, решение принято «в связи с неисполнением «ВТБ Страхование» предписания Банка России» от 2 декабря 2016 года, детали которого не приводятся.

«Установить для устранения выявленных нарушений срок два месяца со дня вступления в силу настоящего приказа», — говорится на сайте ЦБ.

«ВТБ Страхование» — крупная страховая компания, которая работает на страховом рынке с 2000 года. Она входит в международную финансовую группу ВТБ. Уставный капитал компании составляет 5,5 млрд рублей.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

ЦБ РФ ограничил лицензию «ВТБ Страхования» по ОСАГО на два месяца

Решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписания регулятора

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