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Путин подписал закон о детском отдыхе

Подписанный президентом России документ уточняет понятие «организация отдыха детей и их оздоровления»

Закон, уточняющий понятие «организации отдыха детей и их оздоровления», подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Законопроект принят после трагедии на Сямозере, где погибли 14 детей от 12 до 13 лет.

Принятый документ должен будет регулировать полномочия федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, сообщает РЕН ТВ.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Путин подписал закон о детском отдыхе

Подписанный президентом России документ уточняет понятие «организация отдыха детей и их оздоровления»

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