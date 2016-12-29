Путин подписал закон о детском отдыхе

Закон, уточняющий понятие «организации отдыха детей и их оздоровления», подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Законопроект принят после трагедии на Сямозере, где погибли 14 детей от 12 до 13 лет.

Принятый документ должен будет регулировать полномочия федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, сообщает РЕН ТВ.