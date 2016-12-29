В КНР осудили посещение храма Ясукуни японским министром

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Пекин собирается сделать представление японской стороне в связи с тем, что министр обороны Японии Томоми Инада совершила паломничество в храм Ясукуни.



«Что касается визита главой минобороны Японии храма Ясукуни, то Китай выступает решительно против этого», — сказала она.



Ранее китайское внешнеполитическое ведомство «настоятельно» призвало японскую сторону «глубоко осмыслить» факт агрессивной войны и своими практическими действиям вновь завоевать доверие соседних стран Азии и всего международного сообщества.



Синтоистский храм Ясукуни расположен неподалеку от императорского дворца в Токио. В нем поклоняются душам погибших воинов. Среди других там похоронены 14 японских военачальников времен Второй мировой войны, относящихся к категории военных преступников класса А. В Китае и обеих Кореях храм считается символом японского милитаризма.

