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В КНР осудили посещение храма Ясукуни японским министром

В странах Азии этот храм ассоциируется с японским милитаризмом времен Второй мировой войны

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Пекин собирается сделать представление японской стороне в связи с тем, что министр обороны Японии Томоми Инада совершила паломничество в храм Ясукуни.

«Что касается визита главой минобороны Японии храма Ясукуни, то Китай выступает решительно против этого», — сказала она.

Ранее китайское внешнеполитическое ведомство «настоятельно» призвало японскую сторону «глубоко осмыслить» факт агрессивной войны и своими практическими действиям вновь завоевать доверие соседних стран Азии и всего международного сообщества. 

Синтоистский храм Ясукуни расположен неподалеку от императорского дворца в Токио. В нем поклоняются душам погибших воинов. Среди других там похоронены 14 японских военачальников времен Второй мировой войны, относящихся к категории военных преступников класса А. В Китае и обеих Кореях храм считается символом японского милитаризма.

Ясукуни не связан с государством и имеет статус частной религиозной организации. В то же время его периодически посещают члены правительства страны. 

Инада ранее неоднократно дважды в год посещала Ясукуни. Однако после назначения на пост главы оборонного ведомства в начале августа Инада не смогла совершить традиционное паломничество в середине месяца, поскольку находилась в командировке.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

В КНР осудили посещение храма Ясукуни японским министром

В странах Азии этот храм ассоциируется с японским милитаризмом времен Второй мировой войны

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