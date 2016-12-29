Обыски прошли в компании порта Усть-Луга в Петербурге

На операционной деятельности эти мероприятия никак не сказались, сообщили в пресс-службе
В офисе ОАО «Компания Усть-Луга», занимающегося развитием одноименного порта в Ленинградской области, сегодня прошли обыски.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы компании Татьяну Паук, на операционной деятельности это никак не сказалось. При этом она не смогла прокомментировать сообщения местных СМИ о том, что сотрудники ФСБ задержали председателя совета директоров компании Валерия Израйлита, а Дзержинский суд якобы санкционировал его арест по делу о хищении 1,5 млрд рублей, выделенных для порта.
«В офисе действительно с утра шли следственные действия. На операционной деятельности это никак не сказалось. Информацией о задержания Валерия Израйлита мы не располагаем», — сообщила Паук.