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Обыски прошли в компании порта Усть-Луга в Петербурге

На операционной деятельности эти мероприятия никак не сказались, сообщили в пресс-службе

В офисе ОАО «Компания Усть-Луга», занимающегося развитием одноименного порта в Ленинградской области, сегодня прошли обыски.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы компании Татьяну Паук, на операционной деятельности это никак не сказалось. При этом она не смогла прокомментировать сообщения местных СМИ о том, что сотрудники ФСБ задержали председателя совета директоров компании Валерия Израйлита, а Дзержинский суд якобы санкционировал его арест по делу о хищении 1,5 млрд рублей, выделенных для порта.

«В офисе действительно с утра шли следственные действия. На операционной деятельности это никак не сказалось. Информацией о задержания Валерия Израйлита мы не располагаем», — сообщила Паук.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Обыски прошли в компании порта Усть-Луга в Петербурге

На операционной деятельности эти мероприятия никак не сказались, сообщили в пресс-службе

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