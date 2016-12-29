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В автобусах Тобольска работают снеговик и баба Яга

В городе проходит праздничный конкурс среди водителей и кондукторов общественного транспорта

В общественном транспорте Тобольска проходит новогодний конкурс среди водителей и кондукторов. Победителей выбирают пассажиры. Жителям и гостям города в Тюменской области предстоит оценить украшение салонов и праздничные костюмы сотрудников городского автотранспортного предприятия.

Перед Новым годом в автобусах можно встретить сибирского кота, белку, бабу Ягу, Снегурочку, елочку, снеговика и даже шахматную королеву. Так как в регионе сейчас морозная погода, многие участники конкурса выбрали утепленные варианты новогодних костюмов. Самый оригинальный из них должны определить горожане, пишет megatyumen.ru.

Голосование проводится по нескольким номинациям: лучший костюм водителя, лучшее оформление автобуса и экипажа, а также «бюджетно, но красиво». Одному из участников достанется приз зрительских симпатий. Награждение победителей конкурса состоится накануне праздника - 30 декабря.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

В автобусах Тобольска работают снеговик и баба Яга

В городе проходит праздничный конкурс среди водителей и кондукторов общественного транспорта

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