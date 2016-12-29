СК начал проверку в связи с пожаром в жилом доме в ХМАО

СУ СКР по ХМАО проводит доследственную проверку по факту пожара в жилом доме. В результате инцидента погибли четыре человека, передает ТАСС.

Инцидент произошел в поселке Солнечный в жилом двухэтажном доме. На место пожара прибыли 11 единиц техники и 39 человек от МЧС и «Центроспас-Югория». Как сообщает сайт «Комсомольской правды в Югре», площадь возгорания составила 70 кв. м.

В результате возгорание погибли два ребенка и две женщины. Все четверо погибших являлись членами одной семьи.

В настоящее время следователи устанавливают причину пожара. По предварительной информации, причиной трагедии могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования или неисправность проводки, сообщает РЕН ТВ.