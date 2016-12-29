Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
29 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

СК начал проверку в связи с пожаром в жилом доме в ХМАО

В результате ЧП погибли четыре человека, в том числе двое детей

СУ СКР по ХМАО проводит доследственную проверку по факту пожара в жилом доме. В результате инцидента погибли четыре человека, передает ТАСС.

Инцидент произошел в поселке Солнечный в жилом двухэтажном доме. На место пожара прибыли 11 единиц техники и 39 человек от МЧС и «Центроспас-Югория». Как сообщает сайт «Комсомольской правды в Югре», площадь возгорания составила 70 кв. м.

В результате возгорание погибли два ребенка и две женщины. Все четверо погибших являлись членами одной семьи.

В настоящее время следователи устанавливают причину пожара. По предварительной информации, причиной трагедии могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования или неисправность проводки, сообщает РЕН ТВ.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

СК начал проверку в связи с пожаром в жилом доме в ХМАО

В результате ЧП погибли четыре человека, в том числе двое детей

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владимир Лукин

президент Паралимпийского комитета России

Все мнения

Мнение

Михаил Лебедев

врач

Все мнения

Мнение

Александр Борода

раввин

Все мнения

Мнение

Игорь Бухаров

ресторатор

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Инфографика

Оливье и сельдь под шубой: цена на новогодний стол в России

Оливье и сельдь под шубой: цена на новогодний стол в России

О том, в какую цену обойдутся россиянам праздничные блюда, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке