Минздрав РФ уточнил, какие виды рака поможет побороть новый препарат

Новый российский препарат эффективен при раке мозга, мочевого пузыря, почки, легкого, шеи и меланоме. Об этом сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай.



По словам Дмитрия Морозова, президента компании BIOCAD, занимающейся разработкой препарата, лекарство этого класса отличается от подобных средств тем, что продолжает действовать и после прекращения приема, передает «РИА Новости».



Препарат провоцирует иммунную реакцию, позволяющую бороться с раком. Он дает шанс на выздоровление даже пациентам с тяжелыми формами онкологических заболеваний.

Глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила ранее, что новый отечественный препарат, который пока носит название PD-1, проходит вторую стадию испытаний. В продажу он может поступить через год-полтора, сообщает телеканал «360».

Рак – одна из основных причин смерти людей в большинстве развитых стран мира. Около 3 млн человек страдают от онкологических заболеваний в России. За последние 10 лет, по данным Минздрава, число раковых больных выросло на 18%.

Уже к 2018 году увеличение доли российского производства от общего количества жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) дойдет до 90%. По результатам ноября текущего года эта доля составляет 76%.

