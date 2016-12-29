Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
29 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Минздрав РФ уточнил, какие виды рака поможет побороть новый препарат

В продаже лекарство должно появиться через год-полтора

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Новый российский препарат эффективен при раке мозга, мочевого пузыря, почки, легкого, шеи и меланоме. Об этом сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай.

По словам Дмитрия Морозова, президента компании BIOCAD, занимающейся разработкой препарата, лекарство этого класса отличается от подобных средств тем, что продолжает действовать и после прекращения приема, передает «РИА Новости».

Препарат провоцирует иммунную реакцию, позволяющую бороться с раком. Он дает шанс на выздоровление даже пациентам с тяжелыми формами онкологических заболеваний.

Глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила ранее, что новый отечественный препарат, который пока носит название PD-1, проходит вторую стадию испытаний. В продажу он может поступить через год-полтора, сообщает телеканал «360».

Рак – одна из основных причин смерти людей в большинстве развитых стран мира. Около 3 млн человек страдают от онкологических заболеваний в России. За последние 10 лет, по данным Минздрава, число раковых больных выросло на 18%. 

Уже к 2018 году увеличение доли российского производства от общего количества жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) дойдет до 90%. По результатам ноября текущего года эта доля составляет 76%.

Читайте также:

Россия в 2017 году обеспечит себя жизненно важными лекарствами

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Минздрав РФ уточнил, какие виды рака поможет побороть новый препарат

Минздрав РФ уточнил, какие виды рака поможет побороть новый препаратВ продаже лекарство должно появиться через год-полтора

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владимир Лукин

президент Паралимпийского комитета России

Все мнения

Мнение

Михаил Лебедев

врач

Все мнения

Мнение

Александр Борода

раввин

Все мнения

Мнение

Игорь Бухаров

ресторатор

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Инфографика

Оливье и сельдь под шубой: цена на новогодний стол в России

Оливье и сельдь под шубой: цена на новогодний стол в России

О том, в какую цену обойдутся россиянам праздничные блюда, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке