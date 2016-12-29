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Четверг,
29 декабря
2016 года
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Во Владивостоке горел пассажирский автобус

Обошлось без пострадавших

Пассажирский автобус, раскрашенный в армейские цвета, загорелся во Владивостоке.

Как сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на МЧС, пожарные прибыли на место происшествия через 6 минут после звонка. Через полчаса возгорание было локализовано.

Площадь пожара составила 4 кв. м.

Пострадавших нет.

Между тем в социальных сетях местные жители сообщают, что с огнем боролись не только пожарные, но и жители этого района. Водители мимо проезжающих машин останавливались и отдавали свои огнетушители.

Пока не называется причина, по которой автобус загорелся.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Во Владивостоке горел пассажирский автобус

Обошлось без пострадавших

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