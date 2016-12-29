Во Владивостоке горел пассажирский автобус

Обошлось без пострадавших
Пассажирский автобус, раскрашенный в армейские цвета, загорелся во Владивостоке.
Как сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на МЧС, пожарные прибыли на место происшествия через 6 минут после звонка. Через полчаса возгорание было локализовано.
Площадь пожара составила 4 кв. м.
Пострадавших нет.
Между тем в социальных сетях местные жители сообщают, что с огнем боролись не только пожарные, но и жители этого района. Водители мимо проезжающих машин останавливались и отдавали свои огнетушители.
Пока не называется причина, по которой автобус загорелся.