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Четверг,
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Сахалин готовит план деятельности на Курилах

Его предложат Японии

План совместной с Японией экономической деятельности на Курилах готовят сахалинские власти.

В ближайшее время он должен быть представлен Токио. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Как отмечает агентство, Сахалин, таким образом, намерен реализовать договоренности, которые были достигнуты во время визита президента Владимира Путина в Японию.

Как писали «Известия», во время визита российская и японская стороны договорились о совместном освоении Курил.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Сахалин готовит план деятельности на Курилах

Его предложат Японии

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