Сахалин готовит план деятельности на Курилах

План совместной с Японией экономической деятельности на Курилах готовят сахалинские власти.



В ближайшее время он должен быть представлен Токио. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу главы региона.



Как отмечает агентство, Сахалин, таким образом, намерен реализовать договоренности, которые были достигнуты во время визита президента Владимира Путина в Японию.



Как писали «Известия», во время визита российская и японская стороны договорились о совместном освоении Курил.

