В Якутии из навоза создадут скульптуру петуха

Житель якутского села Уолба Михаил Боппосов начал создавать фигуру гигантского петуха из навоза.



Закончить мастер, которого в республике еще называют «навозным» скульптором, рассчитывает перед самым Новым годом, сообщает ИА YakutiaMedia.



Боппосов стал известен благодаря своим работам из необычного материала. У него есть традиция — создавать символы наступающего года в канун праздника.



Так, ранее из-под его ножа вышли композиция с обезьянами, семейство коз, упряжка лошадей, двухметровая кобра и огнедышащий дракон.

