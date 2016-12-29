Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
29 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Якутии из навоза создадут скульптуру петуха

Ее автор, которого называют «навозным» скульптором, уже прославился своими работами на всю республику

Житель якутского села Уолба Михаил Боппосов начал создавать фигуру гигантского петуха из навоза.

Закончить мастер, которого в республике еще называют «навозным» скульптором, рассчитывает перед самым Новым годом, сообщает ИА YakutiaMedia.

Боппосов стал известен благодаря своим работам из необычного материала. У него есть традиция — создавать символы наступающего года в канун праздника.

Так, ранее из-под его ножа вышли композиция с обезьянами, семейство коз, упряжка лошадей, двухметровая кобра и огнедышащий дракон.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

В Якутии из навоза создадут скульптуру петуха

Ее автор, которого называют «навозным» скульптором, уже прославился своими работами на всю республику

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Борода

раввин

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Михаил Лебедев

врач

Все мнения

Мнение

Владимир Лукин

президент Паралимпийского комитета России

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Мнение

Игорь Бухаров

ресторатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке