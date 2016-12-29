В московских аэропортах отменено более 40 рейсов

46 рейсов отменено в московских аэропортах утром в четверг. Это данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 11.25 мск, наибольшее число вылетов отменено в аэропорту Шереметьево — 41, в основном это рейсы «Аэрофлота» по России. В Домодедово отменено пять рейсов, во Внуково все полеты должны быть выполнены по расписанию.

Также, по данным сервиса, в Домодедово задержано семь рейсов, в Шереметьево — шесть.

Погода в столичном регионе в четверг, 29 декабря, ожидается облачной с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха составит от минус 3 до минус 7 градусов.