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В московских аэропортах отменено более 40 рейсов

Еще более десятка задержано

46 рейсов отменено в московских аэропортах утром в четверг. Это данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 11.25 мск, наибольшее число вылетов отменено в аэропорту Шереметьево — 41, в основном это рейсы «Аэрофлота» по России. В Домодедово отменено пять рейсов, во Внуково все полеты должны быть выполнены по расписанию.

Также, по данным сервиса, в Домодедово задержано семь рейсов, в Шереметьево — шесть.

Погода в столичном регионе в четверг, 29 декабря, ожидается облачной с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха составит от минус 3 до минус 7 градусов.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

В московских аэропортах отменено более 40 рейсов

Еще более десятка задержано

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