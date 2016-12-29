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В подмосковной квартире нашли тела женщины и ребенка

ЧП произошло в Королеве

В подмосковном Королеве правоохранители нашли в квартире тела 46-летней женщины и ее пятилетнего сына. Специалисты обнаружили на них признаки насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.

В полицию 27 декабря поступило обращение от представителей местного детского сада, в котором сообщилось, что один из воспитанников, пятилетний мальчик, не посещает учреждение с 19 декабря. Оперативники в тот же день обнаружили тела 46-летней женщины и пятилетнего ребенка по месту их прописки с признаками насильственной смерти, сообщает РИАМО. Тела погибших обнаружили в ванной. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства их гибели, проводят опрос соседей и родственников погибших. Ребенок, по предварительной информации, скончался из-за перелома височной кости, сообщает телеканал «360».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего». Сотрудниками правоохранительных органов проводится комплекс следственных мероприятий для выявление всех обстоятельств преступления и причастных к его совершению лиц.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

В подмосковной квартире нашли тела женщины и ребенка

ЧП произошло в Королеве

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