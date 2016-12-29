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Дагестанец отправлен в колонию за попытку примкнуть к ИГ

ФСБ задержала мужчину, который из Минеральных Вод хотел добраться до Стамбула, чтобы оттуда попасть в Сирию

Житель Дагестана намеревался присоединиться к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), однако был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) и в итоге оказался в колонии на Валдае.

Мужчина пытался из Минеральных вод попасть в турецкий Стамбул, чтобы оттуда добраться до Сирии. Однако в пути его задержали сотрудники ФСБ, после чего он предстал перед судом.

Согласно обвинительному приговору, житель Дагестана проведет три года и девять месяцев в колонии Валдайского района, передает «Федеральное агентство новостей».

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Дагестанец отправлен в колонию за попытку примкнуть к ИГ

ФСБ задержала мужчину, который из Минеральных Вод хотел добраться до Стамбула, чтобы оттуда попасть в Сирию

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