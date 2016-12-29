Москвичи смогут поздравить друг друга с уличных экранов города

У москвичей будет возможность обменяться друг с другом фотопоздравлениями на уличных экранах города. Об этом сообщил официальный сайт мэра Москвы.

Смогут это сделать те горожане, кто станет участников проекта «Новогодняя стена для обмена поздравлениями». Акция стартует 29 декабря и продлится до 3 января. Для участия необходимо разместить а соцсетях фотографии с хэштегом #МосковскиеСезоны. Их будут транслировать на мониторах, которые установлены на городских улицах и в парках.

Фотографии для участия можно выложить в соцсети «ВКонтакте», Facebook и Instagram. Условие для участие только одно — фото должно быть сделано на фоне праздничной столицы. На экраны изображения перенесут по технологии SN WALL, позволяющей создавать виртуальную стену постов, опубликованных в разных соцсетях, но с единым хэштегом, сообщает сетевое издание m24.ru.

Самый большим экраном будет медиафасад на здании Центрального телеграфа — высотой 17 м и шириной 26 м. Чуть поменьше экран установят на катке на площади Революции — 6,5 м в высоту и 14 м в ширину.

В парках и на праздничных площадках округа столицы 30 и 31 декабря установят 28 небольших уличных экранов. Чтобы фото попало именно на них, нужен отдельный хэштег, полный список которых можно найти на сайте мэра столицы.

На одном экране появятся больше 10 пользовательских снимков. Продолжительность каждого ролика с фотографиями будет до 45 минут. На медиафасаде Центрального телеграфа, например, 45-минутные ролики можно будет увидеть каждый час начиная с 16.00 29 декабря.

