Рогозин вручил паспорт РФ украинскому ученому-оборонщику

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин перед заседанием ВПК вручил украинскому ученому Игорю Гашененко, работающему в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), и его жене Людмиле российские паспорта.



Как сообщает агентство «РИА Новости», решение о предоставлении гражданства России было принято президентом РФ по просьбе руководства коллегии ВПК, получившей обращение холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»).



Отмечается, что Гашененко трудится на одном из заводов холдинга с марта 2016 года.



«Он является квалифицированным специалистом в области прикладной телеметрической механики и динамики систем взаимодействующих тел, теории нелинейных колебаний и вибраций», — сказал Рогозин, отметив, что это позволило инженеру возглавить работы по созданию навигационных систем, которые могут быть применены в самых разных сферах.



Рогозин подчеркнул, что Россия будет рада и дальше принимать «в оборонную семью» высококвалифицированных специалистов из Украины.

Более 20 лет Игорь Гашененко работал в Институте прикладной математики и механики Национальной академии наук Украины. В 2011 году он стал членом Российского национального комитета по теоретической прикладной механике (организация при РАН).

