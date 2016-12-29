Клименко: Россия может быть отключена от мировой сети

Советник президента РФ по интернету Герман Клименко заявил, что стране нужно быть готовой к тому, что ее могут отключить от мирового интернета.

Так Клименко прокомментировал проект закона о регулировании рунета, подготовленный Минкомсвязи и направленный на защиту критически важной для России инфраструктуры. Он напомнил о том, что западные партнеры отключили сервисы Google и Microsoft в Крыму.

«Равно как и владельцы доменов, проживающие в Крыму, потеряли то, что наработали. Наша страна должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового интернета — высока вероятность тектонических сдвигов в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения», — сказал Клименко в интервью RT.

Он подчеркнул, что поэтому существует задача отрегулировать российский сегмент интернета, чтобы защититься от таких сценариев.

«Важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети», — добавил Клименко.

При этом он подчеркнул, что закон не коснется обычных пользователей интернета.