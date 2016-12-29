Возобновил работу участок желтой ветки метро, закрытый на 10 дней

В столичной подземке открыли участок желтой Калининско-Солнцевской линии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного метро.

Южный участок желтой ветки закрывался для проведения подготовительных работ по запуску новых станций «Раменки», «Минская» и «Ломоносовский проспект» — этот участок линии готовят к запуску в начале 2017 года. Строительство этих трех новых станций уже завершено.

Теперь поезда от станции «Парк Победы» до станции «Деловой центр» ходят в штатном режиме, станции открыты для входа и выхода пассажиров, сообщает сетевое издание m24.ru.

В следующем году также для пассажиров заработают станции «Мичуринский проспект», «Очаково (Озерная)», «Терешково (Говорово)», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Расссказовка».