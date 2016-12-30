Сирия: провал политических переговоров на фоне военных успехов

Сирия также оставалась одной из тех точек, которая приковывала к себе значительное внимание в 2016 году. Знаковым событием последних дней стало полное освобождение Алеппо, восточные районы которого на протяжении нескольких лет находились под контролем боевиков оппозиции. Именно эту битву депутат сирийского парламента, член правительственной делегации на переговорах в Женеве Мухаммед Хейр аль-Аккам в беседе с «Известиями» назвал самой важной в уходящем году.



— Это показательное событие, ставшее результатом плотного сотрудничества между сирийскими правительственными войсками и российскими вооруженными силами. Освобождение Алеппо еще раз подтвердило намерение Дамаска уничтожить террористов на всей территории Сирии. Кроме того, оно открывает хорошие перспективы для политического урегулирования конфликта в стране, — считает сирийский депутат.

Надо заметить, что процесс политического урегулирования сирийского кризиса в 2016 году не отличался ни стремительностью, ни значительными прорывами. В последний раз стороны конфликта собрались на непрямые переговоры в апреле, и с тех пор ни одного раунда диалога не было проведено.



— Я уверен, что в 2017 году переговоры будут идти в более продуктивном ключе, — заявил «Известиям» Мухаммед Хейр аль-Аккам. — До последнего момента продвигать диалог было сложно из-за действий боевиков. Однако последние успехи армии на поле боя должны сдвинуть диалог с мертвой точки.

Другим важным событием уходящего года стал ввод турецких войск на сирийскую территорию. Анкара и лояльные ей отряды оппозиционной Сирийской свободной армии с августа проводят военную операцию «Щит Евфрата» против курдов и ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ. —«Известия»).

— До операции «Щит Евфрата» Турция поддерживала боевиков, поставляя им оружие и предоставляя свою территорию для перегруппировки и пополнения рядов. А теперь свою борьбу с курдами она перенесла еще и на сирийскую территорию, — отметил Мухаммед Хейр аль-Аккам. — Впрочем, складывается впечатление, что руководство в Анкаре в последние дни стало занимать более конструктивные позиции. Такой вывод можно сделать исходя из более тесного сотрудничества, которое в настоящее время связывает Турцию и Россию.

В ходе прошедших на днях в Москве переговоров между главами МИД и минобороны России, Ирана и Турции было достигнуто соглашение о разработке «Московской декларации о незамедлительных шагах по продвижению урегулирования сирийского кризиса».

Впрочем, не всё идет так уж гладко. И речь прежде всего о Пальмире. С мая 2015 года она находилась под контролем боевиков ИГИЛ. В 2016 году, в марте, их удалось оттуда выбить. Уже в мае во всемирно известном амфитеатре Пальмиры прошел концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева «С молитвой о Пальмире. Музыка оживляет древние стены». Однако удержать город не удалось. 11 декабря в ходе масштабного наступления боевиков ИГИЛ, участие в котором приняли около 4 тыс. террористов, сирийские военные оставили Пальмиру.

— Это прискорбное событие. Речь идет не только о городе, но и о довольно обширных территориях вокруг него. Их также пришлось оставить, — отметил Мухаммед Хейр аль-Аккам. — События вокруг Пальмиры стали ответом спонсоров террористов, и прежде всего США и их союзников в Персидском заливе, на возвращение сирийскими войсками контроля над Алеппо. Вместе с тем и у Сирии, и у России есть намерение вернуть утраченные позиции во что бы то ни стало. И я надеюсь, это будет сделано в 2017 году.

Операция в Мосуле: борьба с ИГИЛ по всем фронтам

Широкомасштабная борьба с боевиками развернулась в 2016 году на территории не только Сирии, но и соседнего Ирака. Правительственные войска очистили Эль-Фаллуджу, которая долгое время оставалась оплотом террористов ИГИЛ, и установили частичный контроль над иракско-сирийской границей. Но, пожалуй, главным в цепочке событий стало объявление 17 октября о начале наступления на Мосул, который считается столицей ИГИЛ в Ираке. Поддержку правительственной армии оказывают курдские формирования «Пешмерга» и силы международной коалиции во главе с США.



— Ирак является последней преградой перед странами Персидского залива. Так что в борьбе с ИГИЛ заинтересовано большинство стран мира, принимая во внимание важность этого региона для мировой экономики, — сказала «Известиям» член комитета иракского парламента по международным делам Икбаль аль-Мази.

За прошедшее с середины осени время правительственным войскам удалось овладеть рядом пригородов Мосула. Вместе с тем народное ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби» смогло провести успешную операцию по окружению города, а армия вошла в столицу ИГИЛ и уже освободила примерно половину его восточной части.



— Бороться с ИГИЛ можно, несмотря на то что эта организация пользуется поддержкой отдельных внешних игроков, цель которых заключается в дестабилизации всего Ближнего Востока. В этой связи можно с уверенностью утверждать, что в 2017 году боевиков удастся полностью выбить из Мосула и в целом из Ирака, — заключила Икбаль аль-Мази.