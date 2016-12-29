Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
29 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

На фасадах домов-книжек на Новом Арбате покажут новогодние ролики

Праздничная акция начнется 30 декабря

На медиафасадах двух домов-книжек на Новом Арбате будут транслировать новогодние поздравительные ролики. Праздничная акция начнется 30 декабря и завершится 2 января.

Акция стартует 30 декабря и будет проходить до 2 января. Трансляцию роликов будут включать каждый вечер с 16.00 мск и до полуночи. С 6 по 8 января на медиафасадах покажут поздравления с Рождеством.

В промежутках между роликами на медиафасадах можно будет увидеть цифру «2017» с бело-золотым орнаментом. Затем на экране появятся изображения огненных елок-спиралей, снежинок и новогодних подарков, передает mos.ru.

Финальным аккордом трехминутного ролика станет надпись «С Новым годом, Москва!». Она появится на фоне снежинок и еловых веток с разноцветными огнями, передает сетевое издание m24.ru.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

На фасадах домов-книжек на Новом Арбате покажут новогодние ролики

Праздничная акция начнется 30 декабря

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владимир Лукин

президент Паралимпийского комитета России

Все мнения

Мнение

Михаил Лебедев

врач

Все мнения

Мнение

Александр Борода

раввин

Все мнения

Мнение

Игорь Бухаров

ресторатор

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Инфографика

Оливье и сельдь под шубой: цена на новогодний стол в России

Оливье и сельдь под шубой: цена на новогодний стол в России

О том, в какую цену обойдутся россиянам праздничные блюда, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке