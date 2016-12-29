На фасадах домов-книжек на Новом Арбате покажут новогодние ролики

На медиафасадах двух домов-книжек на Новом Арбате будут транслировать новогодние поздравительные ролики. Праздничная акция начнется 30 декабря и завершится 2 января.

Акция стартует 30 декабря и будет проходить до 2 января. Трансляцию роликов будут включать каждый вечер с 16.00 мск и до полуночи. С 6 по 8 января на медиафасадах покажут поздравления с Рождеством.

В промежутках между роликами на медиафасадах можно будет увидеть цифру «2017» с бело-золотым орнаментом. Затем на экране появятся изображения огненных елок-спиралей, снежинок и новогодних подарков, передает mos.ru.

Финальным аккордом трехминутного ролика станет надпись «С Новым годом, Москва!». Она появится на фоне снежинок и еловых веток с разноцветными огнями, передает сетевое издание m24.ru.

