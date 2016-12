Элтон Джон споет на похоронах Джорджа Майкла

Британский исполнитель Джордж Майкл скончался от сердечной недостаточности 25 декабря текущего года. При жизни он заявлял о своем желании быть похороненным рядом с матерью Лесли Понайоту в семейной могиле на кладбище в Хайгейте на севере Большого Лондона. Об этом сообщает The Sun.

Кладбище было открыто в 1839 году и вскоре стало фешенебельным местом захоронения и популярным центром для прогулок. Захоронение на нем обойдется в £31 тыс. (более чем в 2 млн рублей). Там же похоронены философ Карл Маркс, физик Майкл Фарадей, бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, сообщают «Дни.Ру».

Церемония прощания с Джорджем Майклом пройдет в узком семейном кругу. На похороны артиста не допустят посторонних людей и прессу. На церемонии выступит близкий друг покойного артиста Элтон Джон — он должен исполнить их совместный хит Don't Let The Sun Go Down On Me.

Агенты Джорджа Майкла заявили, что в наступающем году выйдет документальный фильм о жизни и карьере артиста, на которым он работал в последние дни. Рабочее название картины — «Свобода» (Freedom), в честь одного из известных хитов исполнителя.