Пресечена деятельность сторонников ИГ в Дагестане

Сотрудниками ФСБ в Дагестане пресечена деятельность группы сторонников ИГ (организация запрещена в РФ). По данным силовых структур, задержанные, входящие в состав законспирированной группы, планировали совершение терактов на территории московского региона.

«Задержанные планировали совершение в Московском регионе серии резонансных террористических акций», – говорится в сообщении ФСБ, поступившем в Интерфакс.



Подозреваемые задержаны сотрудниками ФСБ при поддержке МВД в «результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий».