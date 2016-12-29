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Пресечена деятельность сторонников ИГ в Дагестане

Задержаны семь человек, планировавших серию терактов на территории Московского региона

Сотрудниками ФСБ в Дагестане пресечена деятельность группы сторонников ИГ (организация запрещена в РФ). По данным силовых структур, задержанные, входящие в состав законспирированной группы, планировали совершение терактов на территории московского региона.

«Задержанные планировали совершение в Московском регионе серии резонансных террористических акций», – говорится в сообщении ФСБ, поступившем в Интерфакс.

Подозреваемые задержаны сотрудниками ФСБ при поддержке МВД в «результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий».

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Пресечена деятельность сторонников ИГ в Дагестане

Задержаны семь человек, планировавших серию терактов на территории Московского региона

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