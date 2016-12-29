Замминистра Антонов вернулся из Минобороны в МИД РФ

Российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Антонова заместителем министра иностранных дел РФ, тем самым освободив его от занимаемой должности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С февраля 2011 года Анатолий Антонов занимал пост заместителя министра обороны России.

«Назначить Антонова Анатолия Ивановича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе.