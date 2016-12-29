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Четверг,
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Движение транспорта ограничат в столице 8 января из-за велопарада

Зимний велопарад пройдет в Москве во второй раз

В Москве в последний день новогодних каникул, 8 января, пройдет Второй зимний велопарад. Из-за предстоящего мероприятия движение транспорта в центре города будет ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В ведомстве также отметили, что мероприятие не является спортивной гонкой, поэтому призвали участников велопарада не обгонять друг друга и ехать с общей скоростью колонны 14–15 км/ч.

Ограничения будут действовать:

С 06:00 до 17:00— на 3-й Фрунзенской улице;
С 10:45 до 13:15— на Фрунзенской набережной;
С 11:15 до 12:55— на Пречистенской набережной;
С 11:25 до 12:45— на Кремлевской набережной;
С 11:35 до 12:35— на Москворецкой набережной;
С 11:45 до 12:20— в Китайгородском проезде;
С 11:50 до 12:25— на Варварке;
С 11:55 до 12:30— на Москворецкой улице.

Сбор участников пройдет 8 января в 10.00 на 3-й Фрунзенской улице, сообщает телеканал «360». Организаторы также напоминают о том, что на велопарад нельзя приносить алкоголь и острые предметы, а также о запрете на любые виды агитации.

«Велопарад проходит исключительно в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах», — добавили в пресс-службе.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Движение транспорта ограничат в столице 8 января из-за велопарада

Зимний велопарад пройдет в Москве во второй раз

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