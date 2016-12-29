Последний полет разбившегося Ту-154 продлился чуть больше минуты

Начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Бaйнeтoв сообщил, что последний полет разбившегося в Черном море Ту-154 продолжался около 70 секунд.



«Максимальная высота, которую мы определили по параметрической информации, составляла около 250 м, на этом эшелоне скорость в пределах 360–370 км/ч», — сказал он.

Он также отметил, что радиообмен на борту лайнера был краток, около 10 секунд. По его словам, одна из фраз которую произнес командир воздушного судна, говорит о начале развития особой ситуации на борту.



«Вы можете себе представить что особая ситуация развивалась в течение 10 секунд. Что можно сказать за 10 секунд?» — заметил Бaйнeтoв.



Таким образом, Байнетов прокомментировал информацию о том, что последними словами пилотов самолета стала информации о работе закрылок.



Согласно расшифровке речевого самописца, оказавшейся у СМИ, один из пилотов выкрикнул перед катастрофой слово «закрылки» и пытался уточнить у другого, что происходит.



Ранее появилась информация, что на установление окончательных причин трагедии уйдет более 30 дней. В течение месяца эксперты будут анализировать полученные данные и расшифровывать извлеченные самописцы.



Всего комиссия рассматривает 7−8 версий случившегося.



Ту-154 потерпел крушение над Черным морем неподалеку от Сочи. В момент катастрофы на борту лайнера находились 92 человека.

