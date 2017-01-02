«В «Анжи» Керимов выполнил директиву государства на умеренные траты»

Сулейман Керимов окончательно расстается с «Анжи». Известный бизнесмен, ставший владельцем махачкалинского клуба в январе 2011 года и превративший его в самый высокобюджетный и амбициозный проект в истории российского футбола, на этой неделе продал его. Во вторник «Анжи» на своем официальном сайте объявил о необходимости осуществить продажу ведущих футболистов в другие клубы в связи с финансовыми трудностями. В считаные часы было объявлено о переходе одного из лидеров дагестанской команды в нынешнем сезоне Бернарда Бериши в грозненский «Терек». Сутки спустя «Анжи» объявил о смене владельца — вместо Сулеймана Керимова им стал бизнесмен Осман Кадиев, выразивший готовность сделать ставку на игроков из Дагестана.

По данным, опубликованным летом 2013 года, за первые 2,5 года во главе «Анжи» Керимов потратил около €450 млн, из них на трансферы — порядка €234 млн. Для сравнения, «Челси» Романа Абрамовича за тот же период потратил €343 млн. Самыми громкими приобретениями стали чемпион мира-2002 и трехкратный победитель Лиги чемпионов Роберто Карлос, бывший хавбек мадридского «Реала» Ласс Диара, а состоявшийся летом 2011 года трансфер камерунского форварда Самюэля Это’О, незадолго до приезда в Россию выигравшего две подряд Лиги чемпионов в составе «Барселоны» и миланского «Интера», до сих пор считается самым масштабным в истории нашего чемпионата.



В начале сезона-2013/2014 «Анжи» объявил о радикальной смене курса и резком сокращении бюджета. В результате все звезды команды были распроданы, но при этом «Анжи» комплектовался статусными футболистами на внутрироссийском рынке — Федором Смоловым, Владимиром Быстровым, Александром Бухаровым, Динияром Билялетдиновым и другими. Несмотря на это, в условиях перестройки клуб вылетел из премьер-лиги. Уже через год «Анжи» вернулся в высший эшелон, но впоследствии пребывал внизу таблицы, комплектуясь недорогими легионерами из ближнего зарубежья. Теперь клуб намерен сократить и эту часть расходов.

— Я считаю, что это решение Керимов принял не сейчас, а гораздо раньше, — заявил «Известиям» бывший вице-президент «Анжи» Зайдин Джамбулатов. — Всё было заметно по тому менеджменту, который он направляет на работу с командой. Когда «Анжи» управлял Герман Ткаченко, было видно, что вся приводимая им команда управленцев бралась для решения серьезных задач, под которую Керимов выделял деньги. Совпадало наличие высококлассных кадров и наличие средств. По поводу сегодняшней ситуации ничего сказать не могу.



Джамбулатов, руководивший «Анжи» в период первого выхода команды в высшую лигу по итогам сезона-1999 и сенсационного четвертого места в дебютном для себя в элите чемпионате России-2000, отмечает, что тенденция к сокращениям трат на профессиональный футбол стала заметна с лета 2015 года. Тогда во время заседания совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Владимир Путин заявил о необходимости государственным учреждениям и корпорациям с государственным участием прекратить ярмарку тщеславия в виде массовых закупок дорогих легионеров и финансирования агентских сделок. Эти идеи глава государства повторял и на следующих заседаниях.

— Борьба клубов порой походит на борьбу кошельков, — сказал Владимир Путин в декабре 2015 года. — Это даже не спорт, это борьба амбиций каких-то. При этом многие клубы финансируются из региональных бюджетов, потребляя значимую часть средств, выделяемых на местах на физкультуру и спорт вообще. А во всем мире футбол зарабатывает, причем зарабатывает сам через продажу прав на трансляции, рекламу, реализацию атрибутики и прочее.

Президент страны призвал перераспределить большую часть расходов в пользу детско-юношеского и массового спорта.

— Все клубы сейчас перестраиваются, — отметил Зайдин Джамбулатов. — Возможно, поэтому Керимов принял решение об оптимизации расходов, не оставив при этом клуб у разбитого корыта. И выполнил директиву государства на более умеренные траты.

При этом собеседник «Известий» с оптимизмом воспринял приход в «Анжи» Османа Кадиева. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас бизнесмен числится президентом и соучредителем «Фонда поддержки ветеранов спортивной журналистики». В середине 2000-х годов он был владельцем махачкалинского «Динамо». А затем инвестировал в молдавский «Нистру». В последние годы формального отношения к футболу Кадиев не имел, но оказывал помощь в трансферной политике нижегородской «Волге», самарским «Крыльям Советов» и пермскому «Амкару» в период работы в них главным тренером Гаджи Гаджиева, под руководством которого «Анжи» добился наиболее значимых достижений на стыке 1990-2000-х годов.

— Из всех, кто мог в последние годы подойти к рулю «Анжи», Кадиев — самый футбольный человек, знающий всех в футбольном мире, — пояснил собеседник «Известий». — Он волевой и опытный менеджер. Для него «Анжи» — это суперпроект, где он получит возможность проявить все свои качества, наработанные за долгие годы в футболе. Сейчас надо будет использовать его энергию, связи и умение работать в условиях дефицита средств. А Осман всегда работал в условиях дефицита — и в махачкалинском «Динамо», и в «Волге» с «Крыльями Советов». Как антикризисный руководитель он — персона, заметная в футболе.

При этом Зайдин Джамбулатов уверен, что нынешней весной «Анжи» не грозит вылет в ФНЛ даже с учетом сокращения бюджета.

— Скажу довольно самоуверенно и нахально, что Кадиев — тот человек, который даже в условиях масштабных кадровых обновлений не позволит клубу вылететь, — уверен Зайдин Джамбулатов. — Набрать свои 9–10 очков «Анжи» по силам даже с тем составом, что у них останется. Поэтому в плане краткосрочной перспективы я спокоен за клуб. Меня больше беспокоит долгосрочная — она будет очень серьезно зависеть от финансового вопроса.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

