Бортовая система остановила фуру, которая протаранила толпу в Берлине

На фуре, которую использовал для совершения атаки на новогоднюю ярмарку в Берлине тунисец Анис Амри, был установлен бортовой компьютер, который заставил транспортное средство остановиться.



Как пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на немецкие СМИ, электроника обнаруживает препятствие и отдает команду на торможение, в случае если водитель не реагирует на сигнал в течение секунды. Эта система, по выводу экспертов, предотвратила еще большее количества жертв.



Напомним, в результате теракта в Берлине 19 декабря погибли 12 посетителей ярмарки, ранения получили 48 человек. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ИГ («Исламское государство»).



Анис Амри, который осуществил атаку, был впоследствии ликвидирован в Милане итальянскими полицейскими при проверке документов.

