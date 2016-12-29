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Четверг,
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Бортовая система остановила фуру, которая протаранила толпу в Берлине

Автоматика среагировала на резкий удар и заставила грузовик экстренно затормозить

На фуре, которую использовал для совершения атаки на новогоднюю ярмарку в Берлине тунисец Анис Амри, был установлен бортовой компьютер, который заставил транспортное средство остановиться.

Как пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на немецкие СМИ, электроника обнаруживает препятствие и отдает команду на торможение, в случае если водитель не реагирует на сигнал в течение секунды. Эта система, по выводу экспертов, предотвратила еще большее количества жертв.

Напомним, в результате теракта в Берлине 19 декабря погибли 12 посетителей ярмарки, ранения получили 48 человек. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ИГ («Исламское государство»).

Анис Амри, который осуществил атаку, был впоследствии ликвидирован в Милане итальянскими полицейскими при проверке документов.

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Бортовая система остановила фуру, которая протаранила толпу в Берлине

Автоматика среагировала на резкий удар и заставила грузовик экстренно затормозить

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