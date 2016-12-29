Причиной антироссийских санкций могла стать личная ненависть Обамы

Личная ненависть действующего американского президента Барака Обамы к России является причиной антироссийских санкций. Об этом заявил Андрей Крутских, посол по особым поручениям МИД России.

Посол также заявил, что все обвинения в адрес России являются бездоказательными. Таким образом, по его словам, их можно считать попыткой затормозить возможное сотрудничество между двумя странами.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении отменить 70% указов Обамы, в которые могут входить и новые санкции против России из-за якобы вмешательства в выборы в Соединенных Штатов, сообщает телеканал «360». Трамп порекомендовал США оставить этот спор.