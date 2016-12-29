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Тестирование на алкоголизм при трудоустройстве в РФ могут расширить

С таким предложением выступил главный нарколог страны

Главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн выступил с предложением расширить программу тестирования на алкогольную зависимость и злоупотребление алкоголем в трудовых — особенно в мужских — коллективах.

«Есть хороший опыт с Новолипецким металлургическим заводом, где мы тестируем потенциальных рабочих при поступлении на работу на злоупотребление алкоголем, у нас есть маркер на злоупотребление. Такой пилот уже происходит, мы планируем в дальнейшем эту тему развивать», — цитирует Брюна ТАСС.

Нарколог также сообщил, что сейчас ситуация в этом направлении развивается не очень быстро, но он надеется на сотрудничество с трудовыми коллективами.

«Она (эта работа) очень важна, потому что в рабочих коллективах, особенно там, где мужское население работает, до 20%лиц, которые или страдают алкоголизмом, или злоупотребляют алкоголем»,  — подчеркнул Брюн.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Тестирование на алкоголизм при трудоустройстве в РФ могут расширить

С таким предложением выступил главный нарколог страны

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