Захарова рассказала, о чем мечтала в детстве на Новый год

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила о своем детстве, рассказав, какие подарки получала на Новый год, будучи маленькой девочкой.

Дипломат рассказала, что всегда просила у Деда Мороза игрушки, но он каждый раз приносил книги. Захарова добавила, что и сейчас отправляет письма волшебнику — но уже от своей дочери — и следит, чтобы Дед Мороз «исполнял ее желания», передает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, в начале декабря в Москве заработала новогодняя почта Деда Мороза, которая направляет все письма в Великий Устюг.