Челябинский школьник попал в реанимацию из-за безразличия водителей

В Миассе Челябинской области 12-летний школьник Максим попал в реанимацию после того, как несколько часов в мороз шел домой пешком из соседнего поселка. После уроков ребенок уехал домой не на том автобусе, в результате чего случайно оказался в другом поселке. Ему пришлось возвращаться по трассе пешком в течение 10 часов в 20-градусный мороз.

Связаться с родителями ребенок не мог, поскольку в тот день оставил телефон дома. Он пытался поймать попутку, но никто из водителей не остановился поинтересоваться, что мальчик делает один на дороге. После этого ему пришлось идти домой пешком. Когда мальчик не появился дома вечером, родители обзвонили всех соседей, и когда не нашли ребенка, сообщили о его пропаже в полицию. Домой он пришел только к полуночи, не в состоянии даже разговаривать. Родители незамедлительно вызвали «скорую». Мальчик поступил в больницу с обморожением конечностей и почти сутки провел в реанимации, врачам удалось спасти руки и ноги от ампутации, сообщает сайт НТВ.Ru.