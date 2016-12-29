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Общественная палата будет дарить подарки за селфи с пробежки 1 января

ОП и федеральный проект «Трезвая Россия» запускают конкурс

Общественная палата и федеральный проект «Трезвая Россия» запускают новогодний конкурс «Трезвый Новый год». Чтобы участвовать в нем, нужно сделать селфи утром с пробежки 1 января в 9.00 утра.

Авторы фотографий получат призы, сообщил заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по поддержке молодежных инициатив, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

«Мы конкурс запускаем на утреннюю пробежку 1 января: кто опубликует у себя в социальных сетях – Instagram, Facebook, других сетях, – что в 9 утра он вышел на пробежку. Соответственно, потом будет конкурс подведен и разыграны самые лучшие кроссовки для бега», — цитирует Хамзаева «РИА Новости».

Кроссовки получат три первых победителя, обувь помогали выбирать эксперты в области биатлона.

Другие десять участников получат в качестве утешительных призов горный травяной чай.

Чтобы участвовать в конкурсе, нужно в 9.00 утра 1 января выложить в социальные сети свое фото с утренней пробежки, подписав его хештегом #ТрезваяРоссия.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Общественная палата будет дарить подарки за селфи с пробежки 1 января

ОП и федеральный проект «Трезвая Россия» запускают конкурс

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