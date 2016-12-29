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Глава Минтранса РФ сообщил о нештатной работе техники на борту Ту-154

По словам Максима Соколова, предварительные данные экспертиз могут быть получены в январе

Бортовая техника разбившегося самолета Ту-154 работала нештатно, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.

«Очевидно, что была нештатная работа техники. Чем это было вызвано — предстоит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия», — цитирует главу ведомства «РИА Новости».

По словам Соколова, предварительные данные экспертиз могут быть получены в январе, окончательные выводы о причинах катастрофы будут сделаны после расшифровки «черных ящиков».

В свою очередь, начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Байнетов сообщил, что, по предварительной оценке данных бортовых самописцев, явных отказов техники не было.

Он отметил, что расшифровка данных «черных ящиков» займет не менее десяти дней, а окончательные выводы будут сделаны через месяц.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Глава Минтранса РФ сообщил о нештатной работе техники на борту Ту-154

По словам Максима Соколова, предварительные данные экспертиз могут быть получены в январе

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