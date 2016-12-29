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Треть фрагментов разбившегося Ту-154 найти не удалось

Основная фаза поисков в Черном море завершена

Треть фрагментов самолета Ту-154, который разбился в воскресенье под Сочи, не найдена. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на собственный источник.

Глава Минтранса Максим Соколов в четверг сообщил, что основная фаза поисковой операции в районе катастрофы завершена, из-под воды поднято все, что связано с крушением самолета. На берегу Черного моря началась выкладка обломков лайнера.

В ходе поисков обнаружены 19 тел погибших и более 230 фрагментов. Всего на борту самолета находились 92 человека.

Ранее появилась информация, что на установление окончательных причин трагедии уйдет более 30 дней. В течение месяца эксперты будут анализировать полученные данные и расшифровывать извлеченные самописцы.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Треть фрагментов разбившегося Ту-154 найти не удалось

Основная фаза поисков в Черном море завершена

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