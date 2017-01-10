Сергей Зернов: «В приоритете у нас семейное кино»

К 2020 году на Киностудии имени Горького запланирована генеральная реконструкция здания, которая полностью изменит как внешний облик студии, так и ее производственную структуру. С генеральным директором студии Сергеем Зерновым встретился корреспондент «Известий».

— Реконструкция должна была начаться в 2016 году. Почему сроки сдвинулись?

— Процедура имущественного оформления сложная. Мы не просили на эти цели денег из бюджета страны. Реконструкция будет произведена за счет того, что мы присоединяем к себе предприятия киноиндустрии, которые в советское время сыграли свою роль, но сейчас стали нерентабельны.



Мы предложили Минкультуры присоединить эти активы к киностудии с дальнейшей возможностью их реализации на свободном рынке. Как раз эти средства пойдут на реконструкцию. Процесс оказался очень сложен и кропотлив. Однако я надеюсь (и для этого есть все предпосылки), что в 2017-м реконструкция начнется.

— Что изменится после нее?

— Мы будем строить, по сути, новое здание, которое в корне поменяет логистику кинопроизводства. Этот год прошел не зря. Мы приобрели бесценный опыт, потому что у нас в стране никто не занимается реконструкциями киностудий.

— В советский период Киностудия им. М. Горького позиционировала себя как база, производящая фильмы для детей и подростков. Сегодня есть определенная политика в этом вопросе?

— Мы строим свою работу на двух направлениях — семейное и детское кино, а также дебюты. Предусматриваем и анимационное направление: сейчас оно развивается более интенсивно, нежели игровое кино. Запустили проект «Гурвинеки. Волшебный музей» — первый российский полнометражный анимационный фильм, сделанный в копродукции с европейскими странами: Чехией, Бельгией и Данией.

— А с дебютантами по какому принципу работаете?

— Собственно, лаборатория «PROкино», которая была нами инициирована в прошлом году, как раз и создана для дебютантов. В отборе участвовало более 250 конкурсантов со всей страны и 11 известных киношкол. В итоге в работу взяли семь проектов. У каждого дебютанта был свой куратор — маститый отечественный кинорежиссер.

Мы провели премьерные показы и поняли, что это очень интересный опыт. Киношколы у нас в Москве разные по уровню подготовки и художественной направленности. Я надеюсь, что с некоторыми из ребят мы продолжим работу и дадим им запуститься на следующий год с полным метром.

— Кстати, сегодня продюсеры сетуют на то, что нет хороших сценариев. В свою очередь, кинодраматурги предъявляют встречные претензии. Вы как считаете, кто прав?

— Здесь не может быть правых и виноватых. У нас до сих пор не развита в полном объеме киноиндустрия. Сейчас найти сценариста, который написал бы конкретный проект, достаточно сложно. Перспективных авторов захватывает телевидение. Известные сценаристы работают над темами, которые им самим интересны. Найти готовый написанный сценарий трудно — никто не хочет писать в стол. Я бы сказал так: чем быстрее будет развиваться индустрия, тем меньше будет взаимных претензий у авторов и продюсеров.

— В свое время Киностудия им. М. Горького, как и еще несколько киностудий в стране, осталась без фильмофонда. Сейчас что-то изменилось?

— В 2001 году вышел указ об акционировании киностудий. Государству было сложно содержать такие большие структуры. Но прежде чем это сделать, было принято решение оставить фильмофонд в руках государства как национальное достояние. В итоге все студии, кроме «Союзмультфильма» и «Мосфильма», разделили на киноколлекции и производственные базы. Здесь таится самая большая проблема.

Инвесторы в итоге не пришли в индустрию. Бизнесмены не понимают, как, с одной стороны, сохранить профиль студии, а с другой — заработать деньги. В результате студии остались один на один с рынком и выживали как могли. Когда стало понятно, что без коллекций они не могут дальше развиваться, было принято решение, что Госфильмофонд (структура владеет коллекциями. — «Известия») будет вкладывать часть заработанных денег в проекты киностудий. Как дальше пойдут события — трудно сказать. Вопрос для нас болезненный. Без коллекции нам очень тяжело.

— Минкультуры поддержало в 2016 году два проекта киностудии. Но, скорее всего, их было больше…

— Мы подавали четыре проекта. Прошли два. Считаю это отличным показателем. Одна из картин — «Подкидыш». Это не ремейк советского фильма, а совершенно оригинальная история. По производству он сложный: огромное количество объектов, дети, животные.

Сценарий написали Марина и Сергей Дяченко, авторы с мировым именем. Это история о девочке, потерявшейся в современной Москве. Мне импонирует, что в истории присутствует столица. Причем мы увидим ее глазами ребенка, а также глазами сбежавшей собачки. Проект планируем закончить к концу следующего года.

— А вторая картина?

— Иногда появляются интересные начинающие авторы с совершенно неожиданным материалом. Это как раз про наш второй проект — «Мертвые ласточки». Дебютант Наталья Першина написала великолепный триллер на основе русского фольклора. Художественным руководителем ее проекта стал Николай Лебедев (режиссер фильмов «Экипаж», «Легенда №17». — «Известия»). Он уже дал согласие принять участие в съемках.

— Сегодня участники киноиндустрии обсуждают итоги Года кино. Одни оценивают их положительно, другие сетуют на бессмысленность траты денег. Вы как считаете?

— В этом году Фонд кино финансировал все проекты на безвозвратной основе. Это беспрецедентный случай и большая поддержка для отечественных фильмов. Как правило, финансирование комбинированное. Думаю, эти деньги позволят продюсерам более активно действовать на рынке, провести хорошие рекламные кампании для российских картин.

—А для зрителей, по-вашему, чем Год кино стал знаменателен?

— Ни для кого не секрет, что мы в свое время потеряли зрителя. Был период, когда люди ходили исключительно на американское кино. Сегодня тенденции меняются, однако и зрители стали более избирательны. Большинство идет в кинотеатр на шоу в хорошем смысле этого слова, хочет получить всплеск эмоций не только от содержательной стороны, но и от зрелищности.



Практически все российские кинокомпании пока не могут позволить себе на равных конкурировать в этом аспекте с Голливудом. Тем не менее примеры таких фильмов есть, и это доказывает, что отечественное кино может быть не менее востребованным на внутреннем рынке. Но очень важно целенаправленно работать над его популяризацией, особенно среди юных зрителей.

— Кстати, насчет юного зрителя. Давно не видел, чтобы в кинотеатрах появлялись фильмы именно для аудитории младшего возраста.

— Это сложный вопрос. Проекты исключительно детской ориентации скорее востребованы на телевидении, ведь с телеэкраном ребенок может взаимодействовать самостоятельно. А в кино дети ходят только с родителями. Я сам был свидетелем того, как мама с папой поочередно менялись в зале, чтобы ребенок посмотрел свое кино. Понятное дело, что продюсеры не окупят проект, если он не будет интересен одновременно представителям разных поколений. Поэтому в приоритете оказывается именно семейное кино.



Справка «Известий»

В 1983 году Сергей Зернов окончил актерский факультет Театрального училища имени Щукина, затем курсы продюсеров при общественной организации «Американо-советская киноинициатива». Снимался в кино, создал свою киностудию «Фрист», выпустил как продюсер ряд отечественных кинокартин. С 2010 года — генеральный директор Киностудии имени Горького.