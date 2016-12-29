В подмосковных лесах началась экологическая операция «Ель»

В лесах Подмосковья стартовала экологическая операция «Ель», во время которой «зеленая» полиция выявляет и останавливает тех, кто незаконно рубит елку к Новому году.

Старший госинспектор в области охраны окружающей среды сообщил, что с 25 по 31 декабря с 13.00 до 22.00 происходит усиление совместного патрулирования лесов с полицией. Происходит объезд еловых насаждений с целью обеспечения сохранности, сообщает телеканал «360».

Уличенным в повреждение ели в лесу по административному кодексу грозит штраф от 3 до 4 тыс. рублей. Если же нанесен ущерб окружающей среде, тогда правонарушителю придется заплатить уже не 3 – 4, а несколько сотен тысяч рублей.