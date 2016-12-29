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Четверг,
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СМИ: трое бойцов ВСУ погибли, подорвавшись на минном поле в ДНР

О попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы рассказал заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной республики Эдуард Басурин

Трое военнослужащих Украины погибли при попытке прорыва линии обороны в районе Ясиноватой в ДНР. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

По словам Басурина, инцидент произошел в среду в районе поселка Крутая Балка. Попытку прорыва позиций ДНР предприняла диверсионно-разведывательная группа ВСУ численностью до 10 человек при поддержке минометов и стрелкового оружия, сообщает «Свободная пресса».

«При подходе к позициям ополченцев в результате подрыва на минном поле трое военнослужащих ВСУ погибли, остальные в панике вернулись», — цитирует ДАН заместителя командующего.

Басурин сообщил также, что украинские военные, по данным разведки ДНР, перебросили к линии соприкосновения гаубицы и реактивные системы залпового огня «Ураган».

Напомним, с полуночи 24 декабря в Донбассе действует режим прекращения огня. Однако это, по словам Басурина, не останавливает украинских силовиков от совершения вооруженных провокаций в канун новогодних и рождественских праздников.

К договоренности о вступлении в силу режима тишины стороны пришли на переговорах в Минске.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

СМИ: трое бойцов ВСУ погибли, подорвавшись на минном поле в ДНР

О попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы рассказал заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной республики Эдуард Басурин

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