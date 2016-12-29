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В Ростове-на-Дону мужчина ограбил Сбербанк под угрозой взрыва

Злоумышленник проник в банк под видом клиента

Неизвестный ограбил одно из отделений Сбербанка в Ростове-на-Дону, угрожая взорвать банк. Мужчина вошел в помещение под видом клиента и возле кассы потребовал выдать ему деньги, угрожая взрывным устройством, якобы находившимся у него в дипломате.

Инцидент произошел на улице Ленина. Сотрудник банка нажал тревожную кнопку и небольшими партиями стал выдавать грабителю наличные. Спустя две минуты злоумышленник скрылся, сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на «Интерфакс».

«Видимо, ему показалось, что что-то неладно, поэтому он покинул офис. После этого приехала группа оперативного реагирования», — цитирует представителя банка телеканал «Звезда».

На место происшествия прибыла группа оперативного реагирования, в банке работают правоохранительные органы.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

В Ростове-на-Дону мужчина ограбил Сбербанк под угрозой взрыва

Злоумышленник проник в банк под видом клиента

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