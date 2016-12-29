Якушев заявил о невозможности отключения России от интернета

О технологической невозможности отключить Россию от интернета заявил Михаил Якушев, вице-президент ICANN (Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами). Он также подчеркнул, что в России будет продолжаться использование и развитие интернет-технологий, несмотря на попытки «дестабилизации» как «снаружи», так и «внутри», поскольку технологии предусматривают стабильную работу вне зависимости от посторонних факторов.

«Отключить Россию от интернета невозможно технологически, ну разве что только уничтожением всех без исключения российских электростанций и уголовным преследованием всех, кто захочет все-таки пользоваться электричеством», — рассказал Якушев RNS.

Ранее советник президента РФ Герман Клименко заявил в интервью RT, что Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета. Он отметил, что перед Россией стоит задача отрегулировать российский сегмент интернета в целях защиты от подобных сценариев ввиду ухудшения взаимоотношений с Западом, чтобы в России продолжали функционировать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети. Он также подчеркнул важность нахождения критической инфраструктуры на территории страны, чтобы никто не мог повлиять на ее работу.