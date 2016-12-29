План «Перехват» введен из-за похищения девушки на 24-м км МКАД

План «Перехват» введен в Москве из-за похищения девушки на 24-м км МКАД. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Неизвестные насильно затолкали жертву в машину, а затем скрылись, передает агентство городских новостей «Москва».

Полиция ведет розыск машины Daewoo Nexia бежевого цвета.

О похищении человека в полицию заявил очевидец происшествия, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

«Обратился гражданин в районе 24-го км МКАД. Он обратил внимание, как ему показалось, что женщину грубо посадили в автомобиль», — цитирует телеканал «360» комментарий пресс-службы ведомства.

Полиция проверяет данную информацию.