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Предполагаемого исполнителя теракта в Берлине опознали на видео ИГ

На видеозаписи мужчина, в котором можно узнать Аниса Амри, клянется в верности запрещенной в РФ группировке

Предполагаемый исполнитель теракта в Берлине Анис Амри опознан на видео запрещенной в РФ террористической группировки ИГ, сообщила официальный представитель Генпрокуратуры ФРГ.

Видео, где мужчина, в котором можно узнать Аниса Амри, за несколько недель до берлинского теракта клянется в верности ИГ, было распространено в интернете. Оно снято на одном из мостов в немецкой столице.

«Видео с признанием, которое было распространено близким к ИГ медийным ресурсом, по данным нашего следствия, является аутентичным, там видно Аниса Амри», — цитирует представителя Генпрокуратуры «РИА Новости».

Напомним, 19 декабря грузовик протаранил толпу на рождественском базаре в Берлине, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Подозреваемый в совершении теракта 24-летний тунисец Анис Амри был объявлен в розыск. Итальянская полиция 23 декабря сообщила, что Амри был застрелен полицейскими в пригороде Милана во время перестрелки.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Предполагаемого исполнителя теракта в Берлине опознали на видео ИГ

На видеозаписи мужчина, в котором можно узнать Аниса Амри, клянется в верности запрещенной в РФ группировке

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