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«Газпром» нарастил объем добычи газа в 2016 году

Это случилось во многом благодаря прошедшей холодной зиме

Холодная зима 2016 года позволила «Газпрому» показать символический рост добычи, которая пошла в рост не только в ноябре и декабре, но и по итогам всего уходящего года. Компания показала рост добычи в пределах 1%.

Изначально план добычи на 2016 год определили в 456,69 млрд куб. м. По итогам первого полугодия оценку годового производства снизили до 417,2 млрд куб. м, а по итогам III квартала — до 409,8 млрд куб. м. В 2015 году «Газпром» добыл 418,479 млрд куб. м газа.

Глава компании Алексей Миллер в ходе итогового селектора сообщил: «В 2016 году мы с вами нарастили объем добычи газа. По итогам года он составит более 419 млрд куб. м. Это больше, чем в 2015 году, и на 11 млрд куб. м больше плановых показателей», — цитирует Миллера «Интерфакс».

Из этих слов следует, что в декабре 2016 года добыча «Газпрома» выросла более чем на 7% — свыше 47 млрд куб. м.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

«Газпром» нарастил объем добычи газа в 2016 году

Это случилось во многом благодаря прошедшей холодной зиме

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